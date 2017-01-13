В Нигерии при взрыве погибли не менее 15 человек

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрыва на северо-востоке Нигерии, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию страны.

По данным агентства, четыре террориста-смертника подорвались в штате Адамава. Взрыв произошел на рынке в городе Мадагали в пятницу утром. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

В свою очередь, агентство Франс Пресс сообщает о трех взрывах в этом же городе, в результате которых один человек погиб, трое получили ранения. По данным агентства, взрывы произошли на КПП, военном посту и автобусной станции. Правительство страны считает, что эти три взрыва совершили боевики "Боко Харам".

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.