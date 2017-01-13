Италия планирует способствовать разрешению палестино-израильского конфликта

РИМ, 13 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано в пятницу встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом и подтвердил приверженность Рима продолжать вносить вклад в восстановление политических условий для возможного сосуществования двух государств — Палестины и Израиля.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, министр также подтвердил итальянскую позицию в отношении израильских поселений и важность уважения международного права.

"Италия вместе с международным сообществом продолжает поддерживать план по сосуществованию двух государств как единственное жизнеспособное решение для того, чтобы положить конец израильско-палестинскому конфликту", — сказал Альфано, слова которого приводятся в ноте итальянского МИД.

В свою очередь лидер Палестины в очередной раз призвал международное сообщество больше содействовать разрешению спора между

Израилем и Палестиной и в этой связи выразил надежду, что конференция в Париже внесет в это позитивный вклад.

В предстоящее воскресенье в Париже пройдет международная министерская встреча по палестино-израильскому урегулированию с участием представителей около 70 государств.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.