Мексика вновь меняет посла в США

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Президент Мексики принял решение вновь сменить посла в США, назначив на этот пост Херонимо Гутьерреса Фернандеса, сообщил в пятницу МИД латиноамериканской страны.

Нынешний посол Карлос Сада Солана продолжит исполнять свои обязанности до 23 января, то есть покинет свой пост уже после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на церемонии инаугурации Трампа, отмечает МИД Мексики.

Сада Солана был назначен послом лишь в апреле 2016 года. С 23 января он займет пост заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки.

Новый посол Гутьеррес в настоящее время является генеральным управляющим банка развития Северной Америки со штаб-квартирой в Сан-Антонио (Техас), созданного в рамках соглашения о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA. Его назначение будет формализовано после получения согласия от властей США и одобрения сенатом Мексики этой кандидатуры.

Отношения двух стран переживают сейчас напряженный период, связанный с заявлениями избранного президента США. Так, Трамп подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой за счет самой Мексики. В случае отказа мексиканских властей Трамп пригрозил запретить денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину. В свою очередь, президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать ее строительство, а также намерены сохранить свободу денежных переводов мигрантов.