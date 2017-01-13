Холода в Болгарии: впервые за 60 лет замерзли Дунай и залив Черного моря

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Аномально холодная погода наблюдается в Болгарии с начала года, впервые за последние 60 лет замерзли поверхность Бургасского залива Черного моря и некоторые участки реки Дунай.

Лед сковал почти все побережье Черного моря у города Бургас, ряд судов оказались заблокированными, некоторые из них, по сообщениям местных СМИ, полностью покрыты льдом.

За последние 100 лет море в этом районе замерзало трижды: в 1929, 1942 и 1954 годах.

Лед покрыл уже до 90% болгарского участка реки, передает агентство Novinite. Метеорологи прогнозируют, что если морозы усилятся, река замерзнет полностью. В порту Силистры встали на якорь шесть товарных судов, а в районе сел Гарван и Попина — еще 15.

Amazing #snow event unfolding right now in Burgas, Bulgaria. Photographs taken by Hristo Chipilski. pic.twitter.com/olJO9kygMf — wxcharts (@wxcharts) 31 декабря 2016 г.

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