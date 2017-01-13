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В мире

СМИ: Киев возвращает и ужесточает "диктаторские законы" Януковича

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (168)
16:4513.01.2017
(обновлено: 16:48 13.01.2017)
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские власти за три года успели вернуть и даже ужесточить некоторые законы, принятые при бывшем президенте Викторе Януковиче и названные "диктаторскими", пишет украинская газета "Вести".

Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Издание сопоставило положения, принятые Верховной радой 16 января 2014 года и вызвавшие протесты в обществе, и законодательные инициативы Рады нынешнего созыва. Как выяснили "Вести", парламент готов "голосовать за аналогичные нормы, была бы идеологическая "упаковка".

Сейчас Киев ужесточает законы под предлогом войны на востоке страны. "Идет ползучее свертывание демократии, наступление на свободу слова, собраний", приводится в материале мнение политтехнолога Андрея Золотарева.

Так, сейчас ряд запретов, в частности на каски, балаклавы, сцены и палатки на митингах, уже не нужен, достаточно ужесточить правила нахождения на акциях. Кроме того, если при Януковиче "власть старалась соблюдать букву закона" и, разгоняя митинги, действовала по решению суда, то при Порошенко этим себя "не утруждают": "пригоняют полицию, и та разгоняет демонстрантов", считает юрист Ростислав Кравец.

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Нынешняя украинская власть в разы ужесточила все нормы, относящиеся к "терроризму". Кроме того, некоторые меры, которые ранее планировалось применять против бывших чиновников, могут быть обращены и против простых граждан, считает адвокат Иван Либерман.

К "драконовским" нормам эксперты относят "и механизм спецконфискации, и "презумпцию правоты" полицейских, которой добивается глава МВД Арсен Аваков". По мнению политолога Руслана Бортника, у МВД будет "на 300% больше прав, чем было у милиции по "законам 16 января".

Ограничивается и свобода в интернете. Нынешние власти составили черный список сайтов и групп в социальных сетях, за репост сообщений из которых пользователей могут обвинить в "распространении сепаратизма" и "свержении госстроя", отмечает издание.

В январе 2014 года Верховная рада приняла пакет законопроектов, который вызвал резкое неприятие оппозиции. В частности, власти определили новый порядок регистрации и деятельности общественных организаций — "иностранных агентов", ужесточили ответственность за массовые беспорядки, ввели уголовную ответственность за клевету и экстремизм. Спустя несколько дней Рада отменила девять из двенадцати актов, принятых 16 января, после переговоров с оппозицией.

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