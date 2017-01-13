Энергетики восстановили электроснабжение на Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Энергетики завершили работы по восстановлению линии электропередачи, питающей Донецкую фильтровальную станцию, и приступили к подключению оборудования, сообщила в пятницу пресс--служба компании "Вода Донбасса".

За время конфликта Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в результате жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды. В четверг в администрации Донецка сообщили, что фильтровальная станция вновь обесточена из-за боевых действий.

"Специалисты ДТЭК "Донецкоблэнерго" закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 киловатт, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В настоящее время проводятся мероприятия по подключению электрооборудования ДФС", — говорится в сообщении.

Запустить станцию в работу планируется в субботу.