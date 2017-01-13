Раду просят создать комиссию по проверке законности дарения оружия Аваковым

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин зарегистрировал в парламенте проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий руководства МВД при вручении ведомственных наград "Огнестрельное оружие".

В пятницу украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о систематичном дарении главой МВД Украины Арсеном Аваковым оружия украинским чиновникам. В частности, за 2014–2015 годы Аваков якобы наградил оружием 400 человек.

По данным СМИ, среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Украины Петр Порошенко, которому был подарен пистолет Jones 1911 от компании Сabot Gun, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

Проект постановления Каплина в пятницу зарегистрирован в базе законопроектов на сайте Верховной рады, однако текст документа о создании парламентом следственной комиссии пока отсутствует.