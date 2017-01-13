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В мире

На Украине выплатят $3,1 млн пяти парламентским партиям

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (161)
15:0713.01.2017
11342
Журналист с камерой в Верховной раде Украины. Архивное фото
© AP Photo/ Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции распределило между пятью украинскими парламентскими партиями около 3,1 миллиона долларов из общего ежегодного государственного финансирования, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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С 1 июля 2016 года на Украине введено прямое государственное финансирование политических партий. Право на госфинансирование получают только те партии, представители которых по результатам последних выборов получили депутатский мандат. Документом предусмотрено также введение ограничения на финансирование партий со стороны физических и юридических лиц. При этом партии должны отчитываться ежеквартально о всех частных взносах, которые они получают.

"Средства за первый квартал 2017 года… получат "Радикальная партия" Олега Ляшко, "Объединение "Самопомощь", "Блок Петра Порошенко", "ВО (всеукраинское объединение — ред.) "Батькивщина" и "Народный фронт", — говорится в сообщении.

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© РИА Новости. Стрингер
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По данным пресс-службы, в первом квартале 2017 года партия "Блок Петра Порошенко" получит средства на сумму около 1 миллиона долларов, "Радикальная партия" – около 350 тысяч долларов, партия "Самопомощь" – около 500 тысяч долларов, партия "Батькивщина "- около 260 тысяч долларов и "Народный фронт "- около 1 миллиона долларов.

В сообщении говорится, что всего на финансирование партий в 2017 году из госбюджета выделено около 14,5 миллиона долларов.

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