СМИ рассказали, как премьер Канады нарушил нормы этикета на Багамах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что во время отпуска на Багамах воспользовался вертолетом принца Ага-Хана, что является прямым нарушением этических норм правительства страны, пишет газета Globe and Mail.

Как сообщает издание, в декабре прошлого года премьер с семьей отправился в отпуск на Багамские острова. Во время отпуска он навестил своего друга — лидера мусульман-исмаилитов, миллиардера Ага-Хана в его поместье на частном острове Белл.

"Туда и обратно на остров мы летели на частном вертолете Ага-Хана, который он нам предоставил", — сообщил Трюдо журналистам.

В своде правил под названием "Открытое и ответственное правительство" (Open and Accountable Government), где расписаны права и обязанности правительственных чиновников Канады, отмечается, что "путешествия министров и парламентских секретарей не могут осуществляться за счет другого лица… включая любые перемещения" без разрешения со стороны Комиссара по этике, пишет издание.

Однако, по словам министра, речь идет о личных связях, а перелеты были оплачены из личных средств, поэтому в данном случае его действия не являются нарушением.

Сообщается, что Комиссар по этике Мэри Доусон может начать расследование по этому делу, так как фонд Ага-Хана получает поддержку со стороны фонда международного развития Канады и, кроме того, является зарегистрированным лоббистом.