Источник: Могерини поучаствует в конференции по Ближнему Востоку в Париже

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини примет участие в конференции по ближневосточному урегулированию, которая пройдет в Париже в воскресенье, а министры иностранных дел стран ЕС обсудят ее результаты в понедельник, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"За рабочим обедом (глав МИД ЕС в понедельник – ред.) будет обсуждаться ближневосточный процесс мирного урегулирования. В воскресенье пройдет Парижская конференция, в которой примут участие и Федерика Могерини, и еврокомиссар (по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес) Хан", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что "министры обсудят пути сохранить жизнеспособность решения, основанного на существовании двух государств (Израиля и Палестины – ред.), оценят, что происходит на месте".

По его словам, ЕС "благодарен французскому правительству за эту инициативу, потому что это сохраняет международный консенсус по поводу того, что решение, основанное на сосуществовании двух государств, является единственным способом сохранить мирное урегулирование в повестке дня".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что российскую сторону на конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже будет представлять посол РФ во Франции.

Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль сообщал, что французские власти направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и председателю Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу приглашения принять участие в предстоящей в Париже международной конференции по ближневосточному урегулированию, однако Нетаньяху предложение отклонил.