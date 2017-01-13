На западе Турции прогремел взрыв на заводе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе в городе Диловасы на западе Турции, один человек погиб, 15 пострадали, передает телеканал CNN Turk.
Dilovası'nda fabrikada patlama: 1 ölü,15 yaralı https://t.co/I3WSD7afcp pic.twitter.com/B9WYYaWtSK— Patronlar Dünyası (@patronlar) 13 января 2017 г.
По данным канала, взрыв произошел в котле для плавления металлолома на заводе в промзоне города.
"В результате аварии погиб один рабочий, 15 человек ранены. Состояние раненых удовлетворительное", — цитирует канал заявление местного мэра Мехмета Арслана.
На место стянуты кареты скорой помощи и спасатели.