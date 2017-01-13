На западе Турции прогремел взрыв на заводе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел на заводе в городе Диловасы на западе Турции, один человек погиб, 15 пострадали, передает телеканал CNN Turk.

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По данным канала, взрыв произошел в котле для плавления металлолома на заводе в промзоне города.

"В результате аварии погиб один рабочий, 15 человек ранены. Состояние раненых удовлетворительное", — цитирует канал заявление местного мэра Мехмета Арслана.

На место стянуты кареты скорой помощи и спасатели.