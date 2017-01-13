В ЕС пока не решили, когда пригласят Тиллерсона в Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз намерен пригласить в Брюссель кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона, но решение о дате еще не принято, и следит за слушаниями по его кандидатуре, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

"Что касается слушаний, мы очень пристально следим за этим", — сказал представитель ЕС.

Отвечая на вопрос, когда Тиллерсона пригласят в Брюссель, он заявил: "Я уверен, что приглашение будет, но мы пока не решили, когда".

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