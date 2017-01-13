Работу Донецкой фильтровальной станции надеются возобновить в пятницу

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Энергетики надеются в пятницу возобновить работу Донецкой фильтровальной станции, сообщил гендиректор "Авдеевского коксохимического завода" (АКХЗ) Муса Магомедов.

За время конфликта Донецкая фильтровальная станция неоднократно подвергалась обстрелам, в результате жители Авдеевки и частично Донецка и Ясиноватой оставались без воды. В четверг в администрации Донецка сообщили, что фильтровальная станция вновь обесточена из-за боевых дейсвий.

"Получено разрешение СЦКК (Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня в Донбассе) на восстановление линии. Энергетики ДТЭК (крупнейшая энергетическая компания Украины миллиардера Рината Ахметова – ред.) и АКХЗ выехали на восстановление. Надеемся, что ничто не помешает нам и к вечеру ДФС будет с электроэнергией, а Авдеевка — с водой", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.