Ткачев приедет на саммит глав Минсельхоза G20 по приглашению Берлина

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (G20), которая пройдет в Берлине 22 января, сообщило в пятницу российское министерство.

Ткачев находится в так называемом "санкционном" списке, введенном Канадой в отношении высокопоставленных российских политиков по аналогии с такими же списками США и ЕС. Нахождение в данном списке предполагает, в частности, запрет на въезд на территорию ряда западных стран и блокировку активов и собственности.

"Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (G20), который состоится 22 января текущего года в Берлине, в рамках визита, Александр Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами "большой двадцатки", — сообщили в Минсельхозе.

Источник в министерстве уточнил РИА Новости, что Ткачев поедет на встречу по приглашению немецкой стороны.

При этом, там уточнили, что в международной сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя", которая будет проходить в это время в Берлине, в состав российской делегации от Минсельхоза России войдут заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом российская экспозиция на данной выставке не будет представлена.