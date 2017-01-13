СМИ: хакеры атакуют компьютеры немецкого кабмина в среднем 20 раз в день

БЕРЛИН, 13 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Примерно 20 хакерских атак в день совершается в среднем на компьютеры кабмина в ФРГ, в среднем одна из таких атак в неделю производится спецслужбой какой-либо страны, сообщает в пятницу газета Bild со ссылкой на правительственный ответ на парламентский запрос фракции бундестага "Левые".

Время от времени появляются указания на попытки "российских шпионов" завербовать депутатов бундестага.

В свою очередь агентство RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщает, что по состоянию на начало декабря 2016 года минобороны зафиксировало более 47 миллионов хакерских атак, примерно 9 миллионов из них были расценены как особо опасные.