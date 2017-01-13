Впавшего в кому в Таиланде российского режиссера перевезут в Москву

БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Российские медики-реаниматоры из Центра медицины катастроф в воскресенье вывезут из Таиланда в Москву регулярным авиарейсом кинорежиссера-документалиста Федора Кудряшова, впавшего в кому в декабре прошлого года после несчастного случая во время купания в море на таиландском курорте Паттайя, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

Тридцатитрехлетний Кудряшов, отдыхавший в Паттайе с семьей, во время купания в море 21 декабря попал под гидроцикл, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. Режиссеру сделали две операции, в том числе одну, связанную с трепанацией черепа.

"Сейчас состояние Федора Кудряшова, по словам таиландских врачей, улучшается, но он все еще остается в коме. Врачи Центра медицины катастроф уже прибыли в Таиланд, сейчас они находятся в Паттайе, в больнице, вместе с родными Кудряшова. Планируется, что в воскресенье 15 января россиянина доставят на борт самолета "Аэрофлота", выполняющего регулярный рейс в Москву, и он в сопровождении двух врачей и родных вылетит домой", — рассказал Соснов.