Минск представит ООН проект резолюции по предотвращению детской наркомании

МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Белоруссия намерена представить в ООН проект резолюции по предотвращению распространения наркотиков среди детей и подростков, сообщили в пресс-службе МИД республики.

По данным внешнеполитического ведомства, что посол Белоруссии в Австрии, постоянный представитель республики при международных организациях в Вене Елена Купчина вручила верительные грамоты генеральному директору отделения ООН в Вене, исполнительному директору Управления ООН по наркотикам и преступности Юрию Федотову.

В пресс-службе отметили, что Купчина "подчеркнула важность наращивания международных усилий по противодействию торговле людьми в контексте предстоящего в 2017 году обзора Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми Генеральной ассамблей ООН".

"Постоянный представитель Беларуси также анонсировала намерение представить на рассмотрение Комиссии ООН по наркотическим средствам в марте 2017 года проект резолюции "Продвижение программ и стратегий, затрагивающих школу, семью и общество, в деле предотвращения потребления наркотиков среди детей и подростков", — отметили в МИД.