В Киеве подтвердили дату заседания контактной группы по Донбассу в Минске

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе проведет 16 января в Минске первое в этом году заседание, сообщила в пятницу Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии Леонида Кучмы.
Ранее пресс-служба представителя самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина сообщила, что следующее заседание контактной группы состоится 16 января.
"Шестнадцатого января в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы", — сказала Олифер РИА Новости.