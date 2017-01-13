В Киеве подтвердили дату заседания контактной группы по Донбассу в Минске

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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе проведет 16 января в Минске первое в этом году заседание, сообщила в пятницу Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в столице Белоруссии Леонида Кучмы.

Ранее пресс-служба представителя самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина сообщила, что следующее заседание контактной группы состоится 16 января.

"Шестнадцатого января в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы", — сказала Олифер РИА Новости.