Россию на палестино-израильских переговорах представит посол во Франции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российскую сторону на конференции по палестино-израильскому урегулированию в Париже будет представлять посол РФ во Франции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очередной попыткой эти документы (документы, принятые ООН по палестино-израильскому урегулированию) подтвердить будет предстоящая в понедельник конференция в Париже, в которой будет участвовать наш посол во Франции", — сказал он в ходе встречи с секретарём исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Орейкатом.

По словам Лаврова, "при всей важности лозунгов, принципов мы убеждены, что перезрела необходимость переходить к прямым переговорам между Израилем и Палестиной".

Ранее официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль сообщил, что французские власти направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и председателю Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу приглашения принять участие в предстоящей в Париже международной конференции по ближневосточному урегулированию, однако Нетаньяху предложение отклонил.