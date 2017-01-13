Глава МИД Южной Кореи назвал "нежелательным" памятник у консульства Японии

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се счел неуместным установку возле генерального консульства Японии в южнокорейском городе Пусан памятника кореянкам — жертвам сексуального насилия со стороны японских солдат в годы Второй мировой войны, передало в пятницу информационное агентство Рёнхап.

Памятник представляет собой статую девушки в память о кореянках, пострадавших от сексуального насилия японских военных. В знак протеста посол Японии в Сеуле и генконсул этой страны в Пусане на днях были отозваны в Токио.

"Общая позиция в том, что в международном сообществе установка каких-либо сооружений перед дипломатическими учреждениями или консульствами нежелательна", — приводит агентство слова Юн Бён Се.

Вместе с тем он сказал, что "хотя имеет место недоразумение, правительство (Южной Кореи) не против установки статуи девушки". По словам министра, надо просто было получше подумать о том, где его надо было установить.

В 2015 году Япония протестовала против такой же статуи, которая была установлена в Сеуле напротив японского посольства силами общественных организаций Южной Кореи. В конце того же года министр иностранных дел Японии Фумио Кисида договорился в Сеуле с Юн Бён Се о том, что Токио переведет миллиард иен (около 10 миллионов долларов) в фонд пострадавших в японских военных борделях кореянок. Взамен Южная Корея обязалась убрать памятник и больше его не устанавливать у японских диппредставительств.

По статистике Сеула, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, были угнаны в бордели для японских солдат в годы Второй мировой войны. Если в 2007 году из них оставалось в живых 120 человек, то в настоящее время — менее полусотни, и их средний возраст составляет 90 лет.