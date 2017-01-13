Россия обеспокоена состоянием палестино-израильского урегулирования

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что палестино-израильское урегулирование находится в замороженном состоянии, Москва будет делать все, чтобы запустить прямые переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эти переговоры заморожены уже не один год. Нас это тревожит, потому что вакуум содержательных дискуссий заполняется экстремистами, в чем мы вновь с сожалением убедились, когда произошёл теракт в Иерусалиме", — сказал он в ходе встречи с секретарём исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Орейкатом.

По словам Лаврова, "мы будем делать все, чтобы помочь запустить прямые содержательные переговоры между Израилем и Палестиной".