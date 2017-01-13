Лавров подтвердил готовность России принять встречу Аббаса и Нетаньяху

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия по-прежнему готова организовать у себя встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда стороны будут готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Были готовы, как вы знаете, ещё в сентябре прошлого года принять в Москве лидеров Израиля и Палестины. Готовы к этому и в настоящий момент, как только обе стороны будут в состоянии подтвердить свою готовность", — сказал Лавров в ходе встречи с секретарём исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Орейкатом.

Нетаньяху и Аббас ранее заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит до сих пор не согласован.