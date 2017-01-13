Казахстан с 16 января отменяет "желтый" уровень террористической опасности

АСТАНА, 13 янв – РИА Новости. Действие умеренного ("желтого") уровня террористической опасности отменяется в Казахстане с 16 января, сообщается в пятницу на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"Антитеррористический центр Республики Казахстан уведомляет об отмене с 16 января 2017 года действия умеренного ("желтого") уровня террористической опасности на территории всей страны", — говорится в сообщении на сайте КНБ

По данным ведомства, решение принято председателем Комитета национальной безопасности.

В Казахстане после вооруженного нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе в июне 2016 года был введен умеренный — "желтый" — уровень террористической угрозы, который должен был действовать до 15 января 2017 года.