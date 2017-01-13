В Узбекистане пресекли контрабанду медикаментов из России на $100 тысяч

ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники таможенного поста в аэропорту Самарканда задержали контрабандную партию медикаментов из России стоимостью почти 100 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Самаркандского областного управления Государственного таможенного комитета Узбекистана.
По данным таможенников, в ходе досмотра были изъяты лекарственные средства 31 наименования без разрешительных документов и необходимых сертификатов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В соответствии с законодательством Узбекистана, ввоз и вывоз других лекарственных средств для личного пользования без представления медицинского документа разрешен в количестве до десяти лекарственных препаратов различного наименования, но не более пяти упаковок лекарственных средств каждого из них.
В начале 2015 года в аптеках Узбекистана наблюдался дефицит необходимых лекарств, а цена тех, что остались на прилавках, возросла почти вдвое. Участники рынка связывали сокращение ассортимента лекарств в Узбекистане с имевшим в тот момент повышением курса доллара и евро в России, поскольку до 80% препаратов, реализуемых на внутреннем рынке, импортируется в республику.