В Узбекистане пресекли контрабанду медикаментов из России на $100 тысяч

ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники таможенного поста в аэропорту Самарканда задержали контрабандную партию медикаментов из России стоимостью почти 100 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Самаркандского областного управления Государственного таможенного комитета Узбекистана.

"В международном аэропорту Самарканда был задержан пассажир рейса "Москва-Самарканд", гражданин Узбекистана, который пытался незаконно провезти почти 4 тысяч единиц медикаментов на сумму более 300 миллионов сумов (93,8 тысячи долларов)", — говорится в сообщении.

По данным таможенников, в ходе досмотра были изъяты лекарственные средства 31 наименования без разрешительных документов и необходимых сертификатов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В соответствии с законодательством Узбекистана, ввоз и вывоз других лекарственных средств для личного пользования без представления медицинского документа разрешен в количестве до десяти лекарственных препаратов различного наименования, но не более пяти упаковок лекарственных средств каждого из них.

Таможенные службы Узбекистана и местные СМИ регулярно сообщают о задержании партий медикаментов, контрабандой завозимых в республику. В августе 2015 года трое граждан страны были приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет каждый за организацию канала нелегального ввоза лекарств и медикаментов из России и Казахстана.

В начале 2015 года в аптеках Узбекистана наблюдался дефицит необходимых лекарств, а цена тех, что остались на прилавках, возросла почти вдвое. Участники рынка связывали сокращение ассортимента лекарств в Узбекистане с имевшим в тот момент повышением курса доллара и евро в России, поскольку до 80% препаратов, реализуемых на внутреннем рынке, импортируется в республику.