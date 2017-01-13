Казахстанцам предлагают анонимно сообщать о подозрительных лицах

АЛМА-АТА, 13 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Генеральная прокуратура Казахстана создала на своем сайте специальный раздел, где интернет-пользователи смогут оставлять анонимные сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма, а также о подозрительных лицах, сообщила в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой создан специальный раздел на сайте, в котором пользователи анонимно смогут оставлять свои уведомления (сообщения) о проявлениях экстремизма и терроризма путем заполнения специального бланка", — говорится в пресс-релизе. Согласно пресс-релизу, при наличии подтверждающих материалов (фотоснимки, скриншоты, видео или аудиозаписи) их также можно приложить к уведомлению.

В частности, интернет-пользователям предлагается сообщать "о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни", а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных (в том числе самодельных) устройств.

Кроме того, будут рассматриваться сообщения о лицах, пропагандирующих посредством интернета, электронных и печатных СМИ идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды.

Прокуратура также просит сообщать об исполнителях, которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения ("граффити") и иные материалы противоправного агитационного содержания, в том числе направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Согласно пресс-релизу, в данном разделе есть возможность оставлять свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму.

В Казахстане после вооруженного нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе в июне 2016 года был введен умеренный — "желтый" — уровень террористической угрозы, который действует до настоящего времени.