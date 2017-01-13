В Баку заявили о 50 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки
09:2113.01.2017
(обновлено: 09:24 13.01.2017)
4400
БАКУ, 13 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Минобороны Азербайджана заявило в пятницу о 50 нарушениях режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе за минувшие сутки.
"Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 50 раз", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>