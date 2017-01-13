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В мире

Замглавы МИД Японии посетит Россию 16-18 января

08:5013.01.2017
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Флаги Японии на улице Токио. Архивное фото
© Flickr/ mike george

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси отправится с визитом в Грецию, Россию и Данию 14-19 января, сообщил МИД Японии.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в городе Нагато. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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В Россию он приедет после Греции 16 января и проведет здесь два дня, затем отправится в Данию. В России замминистра должен будет "сверить часы" по договоренностям, достигнутым в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию 15-16 декабря прошлого года, а также обсудить с представителями российского внешнеполитического ведомства вопросы двусторонних отношений.

Нобуо Киси является родным братом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он родился третьим ребенком в семье, где уже было два сына. Вскоре после рождения родители решили отдать его в семью старшего брата матери – в девичестве Ёко Киси, так там не было детей.

Как впоследствии признавался сам политик, внешне очень похожий на старшего брата, он не знал о своем настоящем происхождении до поступления в институт, когда стал собирать все необходимые документы.

Впервые за 11 лет: Встреча Путина с премьер-министром Японии в Нагато
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президента России Владимир Путин в аэропорту Ямагути-Убе встречал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© AFP 2017/ Koji Sasahara
Затем Владимир Путин направился в Нагато в резиденцию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Утром 16 декабря Путину предстоит перелет оттуда в Токио, где переговоры на высшем уровне продолжатся в резиденции премьер-министра в формате рабочего завтрака.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в городе Нагато
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с Владимиром Путиным выразил надежду, что главе российского государства в ходе визита в Японию удастся насладиться природой и национальной кухней.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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В начале встречи Абэ отметил, что рад принимать Путина в Нагато, учитывая, что Путин посетил Японию впервые за 11 лет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 15 декабря 2016
© REUTERS/ Kazuhiro Nogi
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ожидании прибытия российского президента Владимира Путина.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ Абэ во время встречи в городе Нагато.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Российский лидер поблагодарил японского премьера за предложение отдохнуть в источниках и в шутку заметил, что "лучше сильно не уставать".
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия, благодаря которым в двусторонних отношениях наметился сдвиг, и выразил надежду, что двухдневные переговоры внесут вклад в развитие российско-японских связей.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Японию. 15 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились по поводу необходимости возобновления контактов двух стран по военной линии, в том числе, в формате "2+2" (главы МИД и министерств обороны), сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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