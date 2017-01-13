Замглавы МИД Японии посетит Россию 16-18 января

ТОКИО, 13 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси отправится с визитом в Грецию, Россию и Данию 14-19 января, сообщил МИД Японии.

В Россию он приедет после Греции 16 января и проведет здесь два дня, затем отправится в Данию. В России замминистра должен будет "сверить часы" по договоренностям, достигнутым в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию 15-16 декабря прошлого года, а также обсудить с представителями российского внешнеполитического ведомства вопросы двусторонних отношений.

Нобуо Киси является родным братом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он родился третьим ребенком в семье, где уже было два сына. Вскоре после рождения родители решили отдать его в семью старшего брата матери – в девичестве Ёко Киси, так там не было детей.

Как впоследствии признавался сам политик, внешне очень похожий на старшего брата, он не знал о своем настоящем происхождении до поступления в институт, когда стал собирать все необходимые документы.