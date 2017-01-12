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В мире

Экс-президент Финляндии назвала сплетнями информацию о компромате на Трампа

17:2912.01.2017
(обновлено: 20:10 19.01.2017)
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Тарья Халонен. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент Финляндии Тарья Халонен считает сплетнями информацию о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, авторство которого приписывают России.

Тарья Халонен была одной из участниц встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, проходившей после пленарной сессии Гайдаровского форума в РАНХиГС.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"Этот вопрос на нашей открытой встрече неоднократно адресовывали премьер-министру РФ. Я знаю, что точный ответ знают либо американцы, либо русские", — заявила Халонен журналистам.

"Я думаю, что это главным образом сплетни. И я думаю, что, кроме того, это связано с борьбой, которая происходила между кандидатами. И это не секрет, что более важный вопрос — какой кабинет и каких советников наберет господин Трамп", — пояснила Халонен.

Она отметила, что около двух лет назад некоторое время работала в одном из американских университетов, и Хиллари Клинтон в то время была чрезвычайно популярной в США.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan
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"Теперь мы знаем, на выборах победил господин Трамп. Но в то же время во время кампаний госпожа Клинтон была более популярной. Я думаю, что теперь с большим интересом мы будем наблюдать, как происходит общение между лидерами США и Российской Федерации, какие у них будут происходить встречи. И я считаю, что это чрезвычайно высокая ответственность для обеих сторон", — сказала бывший президент Финляндии.

При этом она не стала делать прогноз, как работа избранного президента США Дональда Трампа в будущем повлияет на ситуацию в Евросоюзе. "Посмотрим. Это очень короткий ответ на ваш вопрос, потому что мы не знаем, как", — заявила она.

Анонимный документ с обвинениями в адрес избранного президента США был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Портал сообщил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.

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Сам Трамп назвал сайт BuzzFeed "кучей мусора" и "очень нечестными людьми" и заявил, что видел, как публикации в СМИ "уничтожали" людей. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.

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