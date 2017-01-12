Экс-президент Финляндии назвала сплетнями информацию о компромате на Трампа

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент Финляндии Тарья Халонен считает сплетнями информацию о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, авторство которого приписывают России.
Тарья Халонен была одной из участниц встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, проходившей после пленарной сессии Гайдаровского форума в РАНХиГС.
"Я думаю, что это главным образом сплетни. И я думаю, что, кроме того, это связано с борьбой, которая происходила между кандидатами. И это не секрет, что более важный вопрос — какой кабинет и каких советников наберет господин Трамп", — пояснила Халонен.
Она отметила, что около двух лет назад некоторое время работала в одном из американских университетов, и Хиллари Клинтон в то время была чрезвычайно популярной в США.
При этом она не стала делать прогноз, как работа избранного президента США Дональда Трампа в будущем повлияет на ситуацию в Евросоюзе. "Посмотрим. Это очень короткий ответ на ваш вопрос, потому что мы не знаем, как", — заявила она.
Анонимный документ с обвинениями в адрес избранного президента США был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим о том, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки". Портал сообщил, что опубликованная информация уже несколько месяцев циркулировала в кругах политического истеблишмента, спецслужб и некоторых представителей СМИ.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь". По его словам, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.