МИД России будет информировать ОБСЕ, если Киев отключит канал "Дождь"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва намерена информировать ОБСЕ, если украинские власти действительно решили отключить российский телеканал "Дождь", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ", — написала она на своей странице в Facebook.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".