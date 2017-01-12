МИД России будет информировать ОБСЕ, если Киев отключит канал "Дождь"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва намерена информировать ОБСЕ, если украинские власти действительно решили отключить российский телеканал "Дождь", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее украинский профильный сайт о средствах массовой информации "Детектор медиа" со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщил, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

"Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ", — написала она на своей странице в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".