Президента Польши призвали направить на рассмотрение КС проект о бюджете

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Польская крестьянская партия (PSL) обратится к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой направить законопроект о бюджете на 2017 год на рассмотрение Конституционным судом, заявил в четверг лидер партии Владислав Кощиняк-Камыш.

Накануне сенат Польши большинством голосов правящей партии "Право и справедливость" принял законопроект о бюджете страны на 2017 год, для вступления документа в силу не хватает только подписи президента. Ранее законопроект вызвал споры среди депутатов сейма, поскольку он был принят не в пленарном зале заседаний и, как утверждает оппозиция, вероятно, без соблюдения конституционного кворума.

Заседание сейма 16 декабря было проведено не в пленарном зале сейма в связи с блокированием трибуны оппозиционными депутатами, часть оппозиции считает, что голосование в другом зале было незаконным, а декабрьское заседание сейма по-прежнему не завершено, и намерены продолжать протест до проведения повторного голосования. Ситуация в сейме переросла в парламентский кризис в стране.

"PSL обратится к президенту Анджею Дуде (с просьбой) о направлении законопроекта о бюджете в КС", — заявил Кощиняк-Камыш, которого цитирует агентство PAP.

По его словам, если президент не прислушается к данной просьбе, партия начнет самостоятельно собирать подписи под собственным запросом в КС. Согласно официальной информации, законопроект должен поступить в канцелярию президента еще в четверг.