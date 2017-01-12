Столтенберг: любые попытки повлиять на национальные выборы неприемлемы

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО считает неприемлемыми любые попытки повлиять на национальные выборы извне, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя обвинения в адрес РФ в якобы вмешательстве в предвыборную кампанию в США.
"Мы, конечно, обеспокоены вопросами кибербезопасности. Мы наблюдали сообщения о кибернападениях против многих союзников по НАТО. Любые попытки вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлемы. Поэтому НАТО концентрируются на укреплении киберобороны", — заявил генсек журналистам.
При этом он вновь заявил, что альянс "не наблюдает немедленных угроз против кого-либо из союзников по НАТО".
Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
Песков в четверг заявил, что российская сторона считает полной глупостью заявления о причастности РФ к хакерским атакам, многие из утверждений являются фальсификацией и непроверенной информацией.