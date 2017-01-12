Польская оппозиция завершила акцию протеста в сейме

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" завершает акцию протеста в сейме страны, заявил лидер партии Гжегож Схетына.

"Мы завершаем протест", — сказал политик на брифинге по итогам заседания парламентской фракции партии, который транслировал телеканал TVN24

Схетына также сообщил, что "Гражданская платформа" выступит с предложением об увольнении спикера сейма Марека Кухчиньского, поскольку по-прежнему считает принятие законопроекта о бюджете страны нелегитимным.

Накануне депутаты оппозиционной "Гражданской платформы" во второй раз заблокировали работу нижней палаты парламента Польши, заняв трибуну в пленарном зале заседаний сейма. В заседании был объявлен перерыв до утра четверга. Ранее в середине декабря депутаты уже блокировали трибуну, сделав невозможным проведение заседания и вынудив спикера сейма Марека Кухчиньского перенести его в другой зал, где депутаты приняли ряд законов, в том числе о бюджете страны на 2017 год. Оппозиция считает документ незаконным.

Сейм Польши в четверг вновь не смог начать заседание в установленное время: запланированное на 10.00 (12.00 мск) начало работ было перенесено на час.