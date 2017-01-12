Лукашенко проведет совещание по итогам работы правоохранительного блока

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен провести совещание, на котором будут проанализированы итоги деятельности правоохранительного блока страны в 2016 году и оптимизация его работы.

"В ближайшее время мы проведем совещание по итогам прошлого года по всем правоохранительным блокам, пригласив и судебную ветвь власти, с целью обозначения и рассмотрения вопросов, которые находятся у меня на контроле, начиная с реформирования судебно-следственной системы в целом", — заявил президент во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Его слова цитирует пресс-служба белорусского лидера.

По ее информации, президент заслушал доклад об основных результатах работы Следственного комитета в 2016 году, в том числе о проводимой в ведомстве оптимизации.

"Оптимизация касается всех. В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее. Этот вопрос тоже будет обсуждаться на нашем широком совещании с участием и Следственного комитета. Это один из основных вопросов, который пронизывает всю систему до Верховного суда", — сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел, в частности убийства бизнесмена в городе Березино Минской области. "Я предупреждал и руководителя МВД. Он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела", — подчеркнул президент.

В сентябре прошлого года на выезде из Березино был обнаружен горящий автомобиль, в нем — тело местного бизнесмена. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".