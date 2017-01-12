В Венгрии девять человек обвиняют в переправке мигрантов в Западную Европу

ПРАГА, 12 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Группа из девяти человек во главе с гражданином Словакии предстала перед судом в венгерском городе Мошонмадьяровар по обвинению в организации переправки мигрантов из лагерей для беженцев в Венгрии в страны Западной Европы, сообщил в четверг братиславский портал Teraz.

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

Да, но это потребует более решительных действий от властей

Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Результаты Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? 1.7% Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

71.4% Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

6.4% Да, но это потребует более решительных действий от властей

20.4% Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Все опросы Голосовать

"Гражданин Словакии предоставлял перевозчикам мигрантов из Венгрии в страны Западной Европы транспорт, денежные средства и мобильные телефоны. Двое граждан Афганистана, в свою очередь, собирали мигрантов в различных лагерях для беженцев на территории Венгрии. В группировку входили также еще шесть человек, все они обвинены в организации преступной деятельности", — сообщило издание.

В период с июля 2014 по февраль 2015 года члены группировки совершили 21 поездку из Венгрии в страны Западной Европы. Таким образом было переправлено около 90 беженцев, каждый из которых заплатил за это по 400-600 евро. Расследование вела совместная группа словацких и венгерских криминалистов.