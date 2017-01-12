В Венгрии девять человек обвиняют в переправке мигрантов в Западную Европу

ПРАГА, 12 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Группа из девяти человек во главе с гражданином Словакии предстала перед судом в венгерском городе Мошонмадьяровар по обвинению в организации переправки мигрантов из лагерей для беженцев в Венгрии в страны Западной Европы, сообщил в четверг братиславский портал Teraz.
1.7%Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само
71.4%Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности
6.4%Да, но это потребует более решительных действий от властей
20.4%Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе
"Гражданин Словакии предоставлял перевозчикам мигрантов из Венгрии в страны Западной Европы транспорт, денежные средства и мобильные телефоны. Двое граждан Афганистана, в свою очередь, собирали мигрантов в различных лагерях для беженцев на территории Венгрии. В группировку входили также еще шесть человек, все они обвинены в организации преступной деятельности", — сообщило издание.
В период с июля 2014 по февраль 2015 года члены группировки совершили 21 поездку из Венгрии в страны Западной Европы. Таким образом было переправлено около 90 беженцев, каждый из которых заплатил за это по 400-600 евро. Расследование вела совместная группа словацких и венгерских криминалистов.