Блокирующим трибуну польского сейма депутатам грозит десять лет тюрьмы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Оппозиционным депутатам, которые блокируют работу сейма Польши, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, заявил в четверг глава МВД страны Мариуш Блащак.

Накануне депутаты оппозиционной "Гражданской платформы" во второй раз заблокировали работу нижней палаты парламента Польши, заняв трибуну в пленарном зале заседаний сейма. В заседании был объявлен перерыв до утра четверга. Ранее в середине декабря депутаты уже блокировали трибуну, сделав невозможным проведение заседания и вынудив спикера сейма Марека Кухчиньского перенести его в другой зал, где депутаты приняли ряд законов, в том числе о бюджете страны на 2017 год. Оппозиция считает документ незаконным.

Ранее замглавы МВД Ярослав Желиньский заявлял, что правоохранители не намерены применять силу для разгона протестующих депутатов, но власти неоднократно называли происходящее в сейме уголовным преступлением.

"Я считаю, что более соответствующими являются нормативные финансовые наказания против тех, кто оккупирует пленарный зал сейма, которые оккупируют трибуну сейма. Также я думаю, что правосудие займется теми депутатами, которые нарушают закон", — заявил Блащак в эфире Польского радио.

Он также добавил, что нет сомнений в том, что действия депутатов, которые не позволяют спикеру сейма исполнять свои обязанности, являются уголовно наказуемым преступлением. "Это статья 128, часть 3, предусмотренное наказание — до 10 лет тюрьмы", — пояснил министр.

Указанная глава польского УК предусматривает наказание за влияния на правительственные действия конституционных органов Польши с использованием силы или угроз и относится к категории преступлений против государства.