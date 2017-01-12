Блокирующим трибуну польского сейма депутатам грозит десять лет тюрьмы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Оппозиционным депутатам, которые блокируют работу сейма Польши, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, заявил в четверг глава МВД страны Мариуш Блащак.
Ранее замглавы МВД Ярослав Желиньский заявлял, что правоохранители не намерены применять силу для разгона протестующих депутатов, но власти неоднократно называли происходящее в сейме уголовным преступлением.
Он также добавил, что нет сомнений в том, что действия депутатов, которые не позволяют спикеру сейма исполнять свои обязанности, являются уголовно наказуемым преступлением. "Это статья 128, часть 3, предусмотренное наказание — до 10 лет тюрьмы", — пояснил министр.
Указанная глава польского УК предусматривает наказание за влияния на правительственные действия конституционных органов Польши с использованием силы или угроз и относится к категории преступлений против государства.