Глава МИД Италии высказался за возвращение к формату G8 с участием России

РИМ, 12 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Глава МИД Италии Анджелино Альфано вновь высказался за возвращение к формату G8 с участием России.

"Наш компас — это здравый смысл, и тот, у кого он есть, не может не желать, чтобы Россия вернулась в G8 и был положен конец обстановке "холодной войны", — сказал министр в эфире второго канала государственного телевидения Rai поздно вечером в среду.

При этом Альфано подчеркнул, что возвращение к формату "большой восьмерки" зависит также и от Москвы, в частности от выполнения Минских соглашений.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли России присоединиться к предстоящему в мае саммиту в Таормине, глава МИД Италии отметил, что это "надежда начала года, которая может реализоваться в ближайшие месяцы".

Впервые о возможном возвращении России в такие международные форматы, как G7, Альфано заявил в декабре прошлого года в интервью газете Corriere della Sera. Затем министр повторил это пожелание 10 января в Нью-Йорке во время своей поездки в ООН.

Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнёры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмёрку" возвращать".