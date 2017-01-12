На Украине возбудили дело после конфликта в киевском СИЗО

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после конфликта, произошедшего между экс-бойцами батальона "Торнадо" и охраной в Лукьяновском СИЗО в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала "112 Украина", что бывшие бойцы батальона "Торнадо" в среду нанесли себе увечья и заблокировали охрану Лукьяновского следственного изолятора в Киеве. Как утверждал представитель "Торнадо" в эфире телеканала, действия заключенных были протестом на то, что одного из них сотрудники колонии якобы пытались довести до самоубийства.

"Из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему)", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что прибыли в изолятор сразу после того, как получили сообщение о конфликте между работниками учреждения и заключенными. По данным правоохранителей, конфликт произошел после того, как один из заключенных получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, а после оказания медицинской помощи — в следственный изолятор. После этого часть заключенных отказалась подниматься в камеры.