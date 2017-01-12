Турция упростила получение гражданства для крупных иностранных инвесторов

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Кабинет министров Турции внес изменения в порядок получения гражданства страны, упростив его для крупных иностранных инвесторов, сообщает официальное издание Resmi Gazete.

В соответствии с опубликованными в издании изменениями, исключительным правом на получение турецкого гражданства наделены иностранные граждане, инвестировавшие в экономику Турции не менее двух миллионов долларов, а также иностранцы, купившие недвижимость в стране на сумму не менее одного миллиона долларов при условии, что они не смогут продать ее на протяжении последующих трех лет.

Кроме того, получить турецкое гражданство смогут иностранцы, которые создали рабочие места для не менее 100 человек, приобрели государственные долговые обязательства сроком на три года или вложили в банки Турции не менее трех миллионов долларов при условии, что они не смогут снять их на протяжении последующих трех лет.