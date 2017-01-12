В ЕС назвали сроки голосования по отмене визового режима для Грузии

БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Докладчица Европарламента (ЕП) по вопросу отмены Евросоюзом визовых ограничений для граждан Грузии Мария Габриэль призвала в четверг Совет ЕС без промедления одобрить это политическое решение с тем, чтобы ЕП утвердил его в феврале.

"Я призываю Совет ЕС как можно скорее завершить внутренние технические процедуры, чтобы мы (Европарламент – ред.) смогли проголосовать на пленарной сессии в феврале и, таким образом, послать ясный и конкретный сигнал всем грузинским гражданам", — сказала Габриэль, выступая на заседании комитета ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Ранее в четверг парламентский комитет одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕС об отмене визового режима для граждан Грузии.

В начале декабря 2016 года представители ЕП и Совета ЕС достигли предварительной договоренности, что соглашение об отмене визовых ограничений для краткосрочных поездок в ЕС граждан Грузии вступит в силу параллельно с введением в действие нового механизма, который позволит Евросоюзу приостанавливать действие безвизового режима при его нарушениях.

Введение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов ЕС, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, Европарламент и поcтпреды стран-членов ЕС одобрили также в декабре.

На письменный запрос РИА Новости относительно того, когда конкретно можно ожидать отмены визового режима для Грузии, докладчица Европарламента не ответила.