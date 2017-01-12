Турецкий депутат рассказал о возможности досрочных выборов в парламент

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Досрочные выборы депутатов парламента могут состояться в Турции в этом году, если поправки в конституцию не будут приняты, заявил глава конституционной комиссии парламента, депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Шентон.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, внесла в парламент правящая ПСР.

"Если текст изменений в конституцию не пройдет через парламент, то перед Турцией весной ли, осенью ли, но встанет необходимость досрочных выборов, хотя их никто не хочет", — заявил Мустафа Шентон в интервью агентству Anadolu.

Парламент Турции вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — против. РП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.