В Польше жертвами морозов за двое суток стали пять человек

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Общее число жертв сильных морозов в Польше с 1 ноября 2016 года достигло 76 человек, за последние двое суток скончались еще пятеро, сообщает в четверг Правительственный центр безопасности.
Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов по Цельсию. Температурный рекорд страны в минус 41 градус был установлен в 1940 году.
К середине текущей недели в страну пришло потепление. Синоптики ожидают, что в четверг столбики термометров в восточной части страны поднимутся до минус одного градуса, на западе — до плюс четырех.