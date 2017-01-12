Исполком СНГ возлагает надежды на председательство России

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Исполком СНГ рассчитывает, что председательство России в организации в 2017 году поможет справиться с факторами внешней напряженности, заявил глава исполнительного комитета Сергей Лебедев в ходе заседания постпредов стран Содружества в четверг в Минске.

"Нынешний год будет, наверняка, сложным. Придется иметь дело с факторами конкуренции, факторами напряженности на международной арене, хотя мы не теряем надежду на то, что мир вернется к нормальному развитию", — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в этих условиях роль председательства РФ возрастает.

"Мы ожидаем от России усиления взаимодействия и сотрудничества стран Содружества для совместного противостояния отрицательным внешним факторам", — добавил глава Исполкома.

В свою очередь глава российского представительства при СНГ Андрей Шведов отметил, что на правах председательствующего в Содружестве Россия сосредоточится в 2017 году на укреплении взаимодействия стран-участниц СНГ.