У официального Тбилиси нет версий по мотивам нападения на зятя президента

ТБИЛИСИ, 12 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе, комментируя в четверг инцидент с нападением на зятя главы государства в центре Тбилиси, не смогла называть мотивы нападавших.

Накануне грузинские СМИ сообщили, что зятя президента Миндию Гогочури и его друга ранили из огнестрельного оружия в центре Тбилиси. Их госпитализировали в республиканскую больницу, где Гогочури прооперировали ногу. Подробности случившегося пока не известны. Гогочури является мужем Машо Чичуа — падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

"Мы не можем говорить ни о каких предположениях и версиях. На данном этапе скажем лишь то, что это очень плохо, когда на молодых людей происходит нападение, однако ведется расследование, и у нас есть надежда, что все это будет эффективным", — заявила Мишвеладзе.

Ранее МВД страны возбудило уголовное дело по статьям 118 и 236 УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и противозаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия).