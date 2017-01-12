Начало заседания сейма Польши снова перенесли

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сейм Польши в четверг вновь не смог начать заседание в установленное время: запланированное на 10.00 (12.00 мск) начало работ перенесено на час, заявила вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньска, представитель партии "Гражданская платформа", которая попросила о переносе.

В понедельник сейм должен был начать первое в текущем году заседание. С середины декабря в здании дежурили группы оппозиционных депутатов, которые заявляли о незаконности переноса декабрьского заседания в другой зал после блокирования трибуны сейма и нелегитимности принятых в ходе его проведения законов. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" считает, что заседание в понедельник должно было стать продолжением декабрьского, которое было прервано, а не завершено. Оппозиция настаивает на необходимости повторного голосования по закону о бюджете, который уже принят сенатом и направлен на подпись президенту страны.

Накануне заседание сейма началось с задержкой в 7 часов: за это время прошли несколько туров переговоров о путях выхода из парламентского кризиса, которые не увенчались успехом. После нескольких переносов времени начала заседания спикер сейма Марек Кухчиньский формально открыл работу сейма и объявил о перерыве до утра четверга.

"Сейм в четверг возобновит заседание не ранее 11.00", — заявила журналистам Кидава-Блоньска, добавив, что начало заседания перенесено по просьбе партии "Гражданская платформа".

В 10.30 должно состояться очередное заседание президиума сейма, а в 10.45 — заседание Конвента старейшин сейма — совещательного органа нижней палаты парламента, в состав которого входят спикер, вице-спикеры и представители парламентских фракций.