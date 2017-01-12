Глава МИД Белоруссии заверил, что Минск никогда не станет "могильщиком СНГ"

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заверил, что республика никогда не станет "могильщиком СНГ и других интеграционных организаций", но в то же время считает, что эту организацию нужно сделать сильнее и более востребованной.

"Вы должны быть уверены, что Республика Беларусь никогда не станет могильщиком СНГ и других интеграционных организаций… Мы должны сделать СНГ сильнее и востребованнее", — сказал Макей перед открытием первого заседания постоянных представителей стран СНГ при Исполкоме организации в четверг в Минске, обращаясь к исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву.

При этом белорусский министр отметил, что 25 лет, прошедших со дня образования СНГ, "подтвердили востребованность организации не просто как дискуссионной площадки, а как места, где принимаются конкретные решения, работающие на повышение благосостояния наших стран".

Содружество независимых государств (СНГ) — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими соглашение о его создании. Сейчас в состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.