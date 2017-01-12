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В мире

В Эстонии начинается военно-спортивная игра по "освобождению" Нарвы

05:2812.01.2017
(обновлено: 14:53 12.01.2017)
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Граница России с Эстонией. Ивангород - Нарва
© Flickr/ Tony Bowden

ТАЛЛИН, 12 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстонские силовики в четверг начинают военно-спортивную игру "Десант Утриа", названную так в честь событий января 1919 года, когда высадившийся у деревни Утриа десант эстонских и финских солдат вступил в бой с Красной армией и вытеснил ее из Нарвы, сообщают организаторы соревнований.

Смена командующего батальона саперов Сил обороны Эстонии. Архивное фото
© Фото: Силы обороны Эстонии
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В этом году в игре, которая пройдет с 12 по 14 января примут участие 28 команд, которые представляют различные подразделения Сил обороны Эстонии, пограничников, полицейских и военизированного ополчения Кайтселиит ("Союз обороны"), а также команды из Финляндии, Германии и Польши.

Участники игры, преодолевая различные препятствия, должны пройти 130-километровый маршрут, который в нынешнем году увеличен на 50 километров, по территории самоуправлений Ида-Вируского уезда на северо-востоке Эстонии, продвигаясь в сторону Нарвы, как это было в январе 1919 года.

В 1919 году боевое подразделение из 400 морских пехотинцев эстонской армии и 600 финнов-добровольцев высадились на побережье у деревни Утриа в тылу нарвского эстонского стрелкового полка Красной армии. Морской десант в течение двух дней взял под контроль несколько поселков и город Нарву, части Красной армии отступили в район Ямбурга (Кингисепп).

Впервые игра "Десант Утриа" была проведена в 1999 году. Соревнования считаются зимней разновидностью летней международной военно-спортивной игры "Поход Эрна", названной так в честь нацистской диверсионной группы "Эрна", которая в 1941 году была десантирована с территории Финляндии в тыл Красной армии и уничтожена в одном из болот северной Эстонии.

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