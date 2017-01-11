Тиллерсон отказался назвать Путина "военным преступником"

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на сенатских слушаниях отказался назвать президента РФ Владимира Путина "военным преступником", как того потребовал от него сенатор Марко Рубио.

"Нет, сэр, я бы не стал использовать такое определение", — сказал Тиллерсон, отметив, что необходимо получить дополнительную информацию, прежде чем давать избранному президенту США Дональду Трампу советы о признании военных преступлений в Алеппо и в Чечне.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.

Комитет сената США по международным делам в среду проводит слушания с экс-главой ExxonMobil, американским бизнесменом Тиллерсоном, выдвинутым Трампом на пост госсекретаря. Сенат утверждает всех министров кабинета. Администрация Трампа приступит к обязанностям 20 января, но процесс назначения министров может растянуться на недели или месяцы.