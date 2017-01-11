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В мире

Греческий прокурор призвал не выдавать Турции двоих бежавших военнослужащих

Тема:
Ситуация в Турции после попытки переворота (582)
19:0711.01.2017
(обновлено: 19:09 11.01.2017)
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Солдат на площади Таксим в Стамбуле. Архивное фото
© REUTERS/ Murad Sezer

АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокурор Ареопага — Верховного суда Греции Харалампос Вурлотис предложил не выдавать Турции еще двоих из восьми военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля на вертолете после попытки государственного

Вид Анкары. Турция. Архивное фото
© AFP 2017/ Joe Klamar
В Анкаре на месяц запретили митинги и шествия
переворота в Турции, сообщает Афинское агентство новостей.

Дела турецких военнослужащих, обвиняемых в участии в попытке госпереворота, слушаются на трех различных заседаниях Ареопага. Накануне слушалось дело двух военных, и прокурор также предложил не экстрадировать их из-за невозможности справедливого правосудия и угрозы их жизни.

В среду прокурор также заявил, что двое турецких военных не могут быть выданы из-за опасности, угрожающей им в Турции.

Во время выступления, которое завершилось аплодисментами, прокурор сказал, что даже возможность нарушения прав человека является причиной запретить экстрадицию турецких военных, и добавил, что он не может сказать с уверенностью, что в Турции не будет пыток.

"Даже если они и враги Греции, они не должны быть выданы. Они, возможно, нарушили воздушное пространство. Они могут быть врагами, но пришли сюда, как просители. Греция имеет правовую культуру. Греческие судьи должны оставаться на высоте этой культуры. Я не могу остаться частью проблемы, которая появится в случае их выдачи", — сказал прокурор.

Турецкие военнослужащие во время протеста против военного переворота на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016. Архивное фото
© AFP 2017/ Ozan Kose
В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к попытке переворота
Со своей стороны военнослужащие, имеющие звание капитанов, один из которых является пилотом вертолета, заявили, что бежали "не из страны". "Мы бежали от смерти и самосуда. Если бы мы не прибыли в Грецию, мы были бы мертвы", — сказали они.

Решения суд примет 23 января.

В пятницу суд рассмотрит дела оставшихся четырех военных.

Турция требует выдать всех военнослужащих. Накануне заседания суда в турецких СМИ появились сообщения, что они готовили покушение на президента Тайипа Эрдогана. Сами военные отрицали какую-либо причастность к путчу.

Европейское законодательство запрещает выдавать лиц, если им грозит смертная казнь.

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