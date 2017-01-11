Британские военные помогут в борьбе с последствиями штормов в стране

ЛОНДОН, 11 янв — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские вооруженные силы окажут всю необходимую помощь регионам страны, пострадавшим от непогоды, заявило министерство обороны Соединенного Королевства.

Тысячи домов в Великобритании остались без света из-за штормового ветра, обрушившегося на север страны. В Англии без электроснабжения остались, по меньшей мере, три тысячи домов, сотнями исчисляется количество отключений в Шотландии.

"Наши вооруженные силы обладают всей решимостью и профессионализмом, они готовы, в случае необходимости, оказать поддержку местным властям в районах, пострадавших от непогоды", — заявила журналистам представитель оборонного ведомства.

Из-за сильных ветров нарушено движение транспорта в некоторых районах страны. Один из мостов неподалеку от Эдинбурга пришлось закрыть из-за перевернувшегося грузовика, водитель которого в экстремальных погодных условиях не справился с управлением. Также властям пришлось из-за упавших деревьев перекрыть некоторые автодороги. Крыши многих жилых домов повреждены.

В конце недели Британию ждет снегопад. Наибольшая часть осадков, по видимости, как обычно, придется на Шотландию, однако снега ждут и лондонцы, причем не без удовольствия: для столицы это достаточно редкое явление.