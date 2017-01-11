Генсек ОБСЕ посети конференцию по безопасности в Москве в апреле

ВЕНА, 11 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер сообщил, что в апреле текущего года приедет в Россию для участия в ‎конференции по безопасности, организуемой Минобороны РФ.

"Планируется, что 26 числа я приеду в Москву для участия в конференции по безопасности", — сказал он в среду РИА Новости.

Генсек уточнил, что у него также запланирована в рамках того же визита встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В этом году Московская конференция по международной безопасности пройдет уже в шестой раз. В 2016 году в форуме приняли участие более 700 делегатов из 83 государств, включая представителей высшего политического и военного руководства России и зарубежных стран.